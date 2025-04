"L'espressione del viso di chi ha una grande sofferenza, soprattutto legata a stati di scompenso cardiaco, ma anche a stati infettivi", in particolare "molto duraturi" come quello che ha interessato Papa Francesco. Queste le parole del primario dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti

"Si chiama facies hippocratica - precisa Bassetti - ed è l'espressione del viso di chi ha una grande sofferenza, soprattutto legata a stati di scompenso cardiaco, ma anche a stati infettivi", in particolare "molto duraturi" come quello che ha interessato Papa Francesco. "Un'infezione polimicrobica che ha colpito i suoi polmoni, probabilmente sostenuta da funghi, virus e altri microrganismi, ne ha talmente minato il fisico" da produrre "in qualche modo anche i segni sul volto" che sono agli occhi dell'infettivologo "evidentemente molto chiari".

L'ipotesi di Bassetti

Osservando il viso del Pontefice, Bassetti ritiene dunque "inevitabile" ipotizzare che in qualche modo "purtroppo Papa Francesco è morto a causa della grave infezione che lo ha colpito per la sua immunodepressione". Nonostante il bollettino certificato ufficialmente dal direttore della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, Andrea Arcangeli, imputasse il decesso ad un ictus cerebrale. Però, secondo quanto ribadito da Bassetti all'Adnkronos salute "Il fatto che il Papa sia morto per una complicanza post infettiva mi pare talmente lampante da non potersi negare. Anche perché l'infezione che ha colpito i suoi polmoni era un'infezione polimicrobica". Insomma se è stato un ictus", per l'esperto si è trattato di "un ictus a genesi infettiva".