Pos, accordo su commissioni competitive per pagamenti sotto i 10 euro

UNC - "Bene, ottima notizia. Ora le scuse per rifiutare i pagamenti elettronici stanno a zero. Basta con le bugie del Pos che non funziona, che non c'è il collegamento”, ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, in merito all'accordo fra associazioni e Abi per ridurre le commissioni. "Ora, però, bisogna che i trasgressori siano finalmente puniti”, ha concluso