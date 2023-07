Vacanze, oltre 15 milioni gli italiani in ferie a luglio: le scelte

Nel primo weekend da bollino rosso sulle strade, l’analisi di Coldiretti evidenzia la netta preferenza di coloro che vanno in vacanza per le mete nazionali e per il mare, scelto dal 72% degli intervistati. A occupare circa un terzo della spesa turistica totale sarà però il cibo, che porterà gli italiani a spendere 15 miliardi. “Il nostro Paese è l’unico al mondo che può contare diversi primati in materia di produzione agroalimentare”, ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini