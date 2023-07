1/8 ©Ansa

Il caldo spinge 15,6 milioni di italiani in vacanza a luglio, con un aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma da segnalare è anche la crescente presenza di turisti stranieri. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell’arrivo del grande caldo nel mese che inaugura le grandi partenze per le vacanze estive

