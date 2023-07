Pnrr, si sblocca la terza rata da 18,5 miliardi di euro

Sembra esser stata trovata la quadra sul nodo dei 7.500 posti letto negli studentati da raggiungere entro la fine del 2022: dal pagamento inizialmente previsto da 19 miliardi saranno decurtati 519 milioni di euro, con l'accordo di recuperarli all'interno della quarta rata. Governo: “Tutti e 35 i miliardi nel 2023”. Ue: “Con Roma scambi costruttivi, valuteremo modifiche Pnrr”. Studenti: “Terza tranche Pnrr senza alloggi, un fallimento” ascolta articolo

Sembra essersi sbloccata l’impasse sulla terza rata del Pnrr. Il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto avrebbe presentato - a quanto si apprende - una proposta per modificare il formato della terza rata, che valeva originariamente 19 miliardi e prevedeva 55 obiettivi. Nello schema d’intesa tra la Commissione Ue e il governo italiano, non sarebbe erogata nella totalità dei 19 miliardi: circa mezzo miliardo sarebbe accorpato alla quarta rata, proprio la quota legata alla creazione di nuovi posti letto negli studenti che è stata al centro della trattativa. Soddisfatta l’Ue, secondo cui con Roma ci sono stati “scambi costruttivi” e “la Commissione valuterà formalmente l'emendamento proposto”. Ma gli studenti attaccano: “La responsabilità di questo fallimento è tutta del Governo”.

Il nodo dei posti letto negli studentati Il target intermedio dei 7.500 posti letto negli studentati da raggiungere entro la fine del 2022 sarebbe così prorogato, e quella quota sarà inclusa nei 60mila posti previsti entro la fine del 2026. Così la terza rata del Pnrr per l'Italia sarà decurtata di 519 milioni di euro, con l'accordo di recuperarli all'interno della quarta rata. L’obiettivo di 7500 nuovi posti letto negli studentati sarebbe quindi prorogato, proprio fino alla richiesta della quarta tranche da 16 miliardi. I finanziamenti non sono persi ma dilazionati: la somma totale dei fondi da destinare all'Italia per il 2023 resta di circa 35 miliardi: 18,5 dalla terza rata e 16,5 dalla quarta. P.Chigi: “Modifica del Pnrr non cambia l'importo del 2023”

"In accordo con la Commissione, le modifiche proposte non avranno alcun impatto sull'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia riceverà nel 2023 con la terza e la quarta rata (per un importo totale di 35 miliardi di euro). La terza rata prevedrà 54 obiettivi per 18,5 miliardi di euro, mentre la quarta 28 obiettivi per 16,5 miliardi. Il totale di 35 miliardi di euro previsto dal Pnrr nel 2023 sarà incassato per intero": così una nota di Palazzo Chigi al termine della cabina di regia sul Pnrr.

Ue: "Con Roma scambi costruttivi, valuteremo modifiche Pnrr" Un portavoce della Commissione Ue, in merito alla modifica della terza rata attuata dall'Italia, ha detto che "la collaborazione tra la Commissione e le autorità italiane è stata molto costruttiva. Poiché il lavoro tecnico è ancora in corso, non possiamo fornire ulteriori dettagli in questa fase. La Commissione valuterà formalmente l'emendamento proposto nel contesto del quadro normativo relativo alle revisioni dei piani di risanamento e di resilienza. Non prevediamo modifiche all'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia dovrebbe ricevere nel 2023, tenendo conto della terza e della quarta richiesta di pagamento". Studenti: "Terza tranche Pnrr senza alloggi, un fallimento" A non essere contenta è l'Unione degli Universitari, che ha detto: "Sugli studentati avevamo ragione ma il Ministero non ci ha mai voluto ascoltare. Avevamo detto che non era corretto dare 210 milioni ai privati, spesso per posti letto che esistevano già mentre andavano rendicontati solo posti letto nuovi. La responsabilità di questo fallimento è tutta del Governo. Vogliamo che la Ministra Bernini ci convochi con urgenza per ripensare insieme il piano di realizzazione degli studentati", ha scritto gli studenti in una nota.