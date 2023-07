Pnrr, dalle rate alla richiesta di modifica: i fronti aperti

La terza tranche di fondi richiesta il 30 dicembre 2022 che ancora non è arrivata, la quarta tranche che il governo ancora non ha chiesto e la scadenza del 31 agosto per la presentazione delle modifiche a tutto il Piano di Ripresa e Resilienza. Sono questi i dossier principali sul tavolo del governo nell'ambito del Pnrr. Se ne è parlato nell'ultima puntata di Numeri, l'approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 19 luglio ascolta articolo

L'Italia dovrebbe "concentrarsi sull'attuazione" del Pnrr "e non impegnarsi troppo in una revisione completa del Piano, che è stato redatto, negoziato, formalmente discusso e concordato. Più ci si distrae dall'attenzione all'implementazione, maggiore è il rischio di perdere fondi". Il monito del commissario Ue al Bilancio, Johannes Hahn, ricorda che la partita sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza è tutto tranne che chiusa. Di questo si è parlato nell'ultima puntata di Numeri, l'approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 19 luglio (TUTTE LE NEWS SUL PNRR).

Pnrr, i tre fronti aperti Sono tre i principali fronti aperti nell’ambito del Pnrr. Innanzitutto, Roma sta ancora aspettando la terza rata, chiesta ormai il 30 dicembre 2022, su programmi e obiettivi che in gran parte erano ancora quelli del governo Draghi. E che continua a non arrivare. In parallelo c’è anche il capitolo quarta rata, che il governo non ha ancora chiesto: ha però avanzato domanda per modificare gli obiettivi previsti proprio relativamente a questa rata. Ma il dossier più grande di tutti resta l’attesa per la presentazione della modifica a tutto il Pnrr, in scadenza il prossimo 31 agosto. vedi anche Pnrr, il ministro Fitto: "In 2 o 3 mesi quadro attuazione completa"

L’attesa per la terza rata Intanto, la terza rata è stata chiesta ormai oltre 200 giorni fa. Nessun Stato membro dell’Unione europea finora ha aspettato di più, a eccezione della Romania. Le scorse rate erano arrivate in tempi più brevi: per la seconda c’erano voluti 130 giorni, per la prima 105. vedi anche Visco: “Perseguire obiettivo Pnrr. Inflazione e tassi, serve pazienza”

Fitto: “Per la revisione del Pnrr rispetteremo la scadenza” Il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, cerca di rassicurare sul più urgente di tutti i nodi da sciogliere: lo scorso 11 luglio prometteva che la scadenza del 31 agosto per la presentazione della modifica al Piano sarà rispettata. "Oggi abbiamo una grande opportunità di mettere insieme le risorse rispetto a scelte coerenti ed efficaci", ha detto ieri il ministro, dicendosi "convinto che nel giro di due o tre mesi potremo avere un quadro organico di riferimento per poter cambiare la fase di attuazione in modo che si possa non solo risolvere i nodi organizzativi dei programmi ma anche mettere in campo una nuova strategia". vedi anche Pnrr, terza e quarta rata: incognite sui tempi