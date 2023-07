2/9 ©Ansa

In media, per la frutta si registra un aumento del 7,8% a giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e nello stesso periodo si registra una vera e propria impennata per la verdura, i cui prezzi sono aumentati del 17,4%, come indicano le elaborazioni della Coldiretti su dati Istat

