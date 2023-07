3/8 ©IPA/Fotogramma

Il direttore delll’Unione nazionale dei consumatori, Massimiliano Dona, ha dato alcune cifre: "Per una coppia con due figli, l'inflazione a +6,4% significa una stangata pari a 1.830 euro su base annua, di questi ben 861 servono solo per far fronte ai rincari dell'11,2% di cibo e bevande. Per una coppia con un figlio, la spesa aggiuntiva è pari a 1.670 euro, 777 per mangiare e bere”

Perché la BCE continua ad aumentare i tassi di interesse