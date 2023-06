Italia a rischio recessione, Giorgetti: "In Germania è già arrivata"

"Quello che c'è da dire l'ho detto nelle sedi Ecofin ed Eurogruppo. Non è che c'è rischio recessione, in Germania è arrivata". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, interpellato in Transatlantico, ha risposto a chi gli chiedeva del rischio recessione in vista dei nuovi rialzi previsti dalla Bce. L’economia tedesca è scivolata in recessione durante l’inverno, con il Prodotto interno lordo che è calato 0,3% nei primi tre mesi dell’anno rispetto al trimestre precedente. Ora nonostante le ultime previsioni Istat sul Pil siano positive, si teme anche per l’Italia visto il forte interscambio tra le economie dei due Paesi.