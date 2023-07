4/9 ©IPA/Fotogramma

Dal rapporto risulta che accanto a situazioni solide, come quelle del comparto sanitario e delle forze armate, "per tutte le altre tipologie di lavoratori considerate, la consistenza degli 'zaini' previdenziali (ovvero il montante ) appare relativamente modesta e non supera i 100 mila euro in 6 casi su 11"