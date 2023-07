Asili nido e Pnrr, 100mila posti a rischio: cosa sta succedendo

2/9 ©IPA/Fotogramma

Per l’Ue i fondi del Pnrr devono infatti essere riservati soltanto alla costruzione di nuovi asili nido. Non quindi anche a interventi di ampliamento e ammodernamento su quelli già esistenti. Secondo Il Sole 24 Ore, si rischia così di perdere circa 100mila posti negli asili nido, che in linea di principio dovrebbero essere coperti da oltre un miliardo di euro (sui 4,86 miliardi totali per gli asili nido in generale)

