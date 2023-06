Dall'Euro allo spread, la parabola del Cavaliere

Economia

A quanto ammonta e a chi spetta l'eredità di Silvio Berlusconi

Il patrimonio dell'ex premier è stimato intorno ai quattro miliardi di euro, messi insieme grazie a una fittissima attività imprenditoriale e a proprietà sparse per l'Italia e il mondo. La partita è aperta: non è ancora chiaro cosa spetterà alla compagna Marta Fascina e, soprattutto, non si sa che come verrà diviso tra i cinque figli il 61,2% di Fininvest

La morte di Silvio Berlusconi ha aperto il tema della sua eredità. Le stime più recenti parlano di un patrimonio complessivo che, probabilmente per difetto, sfiora i quattro miliardi di euro. Non è chiaro cosa spetterà alla compagna Marta Fascina, sposata con nozze simboliche – e quindi non ufficiali dal punto di vista legale – nel marzo 2022. Lo si scoprirà davanti al notaio. Quello che si sa è che invece l’eredità verrà sicuramente spartita principalmente tra i cinque figli dell’ex premier

Cuore pulsante della fortuna di Berlusconi sono le partecipazioni in aziende quotate in Borsa, per un valore di 2,9 miliardi di euro, a partire da Fininvest. Poi ci sono vari investimenti in altre società, come Satispay, e la proprietà del Monza. E ancora, l’immenso patrimonio edilizio, a volte gestito personalmente e a volte da altri, un elicottero e tre jet