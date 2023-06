8/8 ©Ansa

Quello dei gelati è solo uno dei tanti prezzi in aumento in vista dell’estate. Codacons ha sottolineato come molti stabilimenti balneari stiano modificando al rialzo i propri listini: ombrelloni, lettini e sdraio registrano incrementi medi del +10%/+15% in tutta Italia, con punte del +25% rispetto allo scorso anno; cibi e bevande nei lidi hanno rincari medi tra il +5% e il +10% sul 2022. Aumenti anche per gli alberghi. "Complici l'inflazione alle stelle e il caro-bollette degli ultimi 2 anni, le vacanze estive 2023 saranno le più care di sempre”, dice Assoutenti

Caro spiaggia, si possono spendere anche mille euro per un gazebo: i rincari dell’estate