Gelato più caro del mondo prodotto in Giappone con tartufo

Gli ingredienti “preziosi”

Il segreto del suo valore “prezioso” lo svela con un post su Twitter “Guinness World Records” che cita gli ingredienti usati per confezionarlo: il tartufo bianco di Alba, il Parmigiano Reggiano e il sake kasu, oltre all’aggiunta di una foglia d’oro edibile. Per fondere questi gusti europei e giapponesi, Cellato ha chiamato Tadayoshi Yamada, il capo chef di RiVi, un ristorante di Osaka noto per la sua cucina fusion. C'è voluto un anno mezzo di lavoro - fa sapere l'azienda produttrice - per perfezionare il gusto più costoso al mondo.