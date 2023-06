5/10 ©IPA/Fotogramma

In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti. L'Inps segnala che non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate. Sarà invece possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate