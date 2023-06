3/9 ©IPA/Fotogramma

Il recupero di importi erogati in misura superiore a quanto spettante riguarda invece circa 378.000 famiglie, per un ammontare complessivo pari a 15 milioni di euro. In questi casi, l'importo medio della somma da restituire ammonta a circa 41 euro e sarà rateizzata in più tranche, il cui importo non sarà comunque superiore al quinto del debito totale

Pagamenti Inps giugno 2023, le date da segnare sul calendario