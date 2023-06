Inflazione, allarme Consob: "Rischi per democrazia e tenuta sociale"

"Abbattere l'inflazione senza creare depressione e squilibri sociali è compito assai arduo". A parlare così è il presidente della Consob Paolo Savona che, durante l’incontro con il mercato finanziario tenuto questa mattina a Palazzo Mezzanotte (sede della Borsa Italiana), non ha risparmiato parole di allarme. "L'inflazione - ha avvertito - è come un'Idra dalle molte teste; se una viene tagliata e cauterizzata, agiscono le altre" e "un'elevata inflazione crea i presupposti anche per una deformazione della democrazia e l'emersione di forme di violenza sociale". Oltre a banchieri, manager e imprenditori italiani, in prima fila ad ascoltare il quinto discorso al mercato del presidente Paolo Savona c’era Ignazio Visco, Governatore di Banca d'Italia.

Savona: “L’Italia sa dare il meglio di sé, perché non dovrebbe accadere anche adesso?”

Un discorso allarmato e tagliente quello del presidente della Consob che, nel suo discorso ai mercati finanziari, ha messo in guardia su come gli aumenti sul costo della vita abbiano creato un conseguente aumento anche sulla tassazione ma non sui salari. "La ricchezza finanziaria - ha infatti aggiunto - continua a registrare un grave depauperamento del suo valore reale". Tuttavia, Paolo Savona ha anche voluto lanciare un messaggio positivo, ricordando come l’Italia sia sempre riuscita a uscire a testa alta da situazioni di difficoltà anche più gravi di quella attuale. “Non si vede motivo - ha infatti dichiarato - per cui non possa farlo anche nelle attuali difficili circostanze internazionali dove, tra l'altro, i venti di guerra si sono messi a spirare con più forza, sotto la spinta dei mai sopiti egoismi nazionali". "Il Paese - ha aggiunto Savona - ha dato il meglio di sé in ogni epoca e in ogni circostanza. Perché oggi dovrebbe accadere il contrario, ben sapendo che disponiamo di risorse culturali e materiali che attendono solo di essere mobilitate?".