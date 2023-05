Pnrr, Fitto: "Nessun ritardo e nessuno scontro con la Corte dei Conti"

Economia

Pnrr, la mappa dei progetti regione per regione

Continua il dialogo tra Italia e Ue sui fondi. Dall’opposizione continuano le polemiche, anche se Bruxelles ha fatto sapere che sono in corso scambi costruttivi con Roma e la premier Giorgia Meloni ha rassicurato sulle tempistiche per la revisione. E mentre la cabina di regia è in programma mercoledì, ecco i progetti principali: dai treni a Matera, all'Arsenale di Venezia, alla sanità nel Lazio

Continua il dialogo tra Italia e Ue sui fondi del Pnrr. La premier Giorgia Meloni ha rassicurato sulle tempistiche per la revisione, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito l'intenzione del governo di portare a casa tutti i fondi messi a disposizione dall'Unione europea e chiesti dal nostro Paese. Bruxelles ha fatto sapere che sono in corso scambi costruttivi con Roma sulla terza rata del piano. Ma dall’opposizione continuano le polemiche. E mentre la cabina di regia è in programma mercoledì, ecco i progetti principali regione per regione

VALLE D’AOSTA. Elettrificazione della linea ferroviaria, digitalizzazione, potenziamento della rete energetica e riqualificazione dei borghi. Sono questi i principali progetti per i 397 milioni disponibili. Il progetto bandiera, però, è un investimento di 6 milioni di euro per la digitalizzazione della pubblica amministrazione