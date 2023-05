Ciriani a Sky TG24: "Corte dei Conti? Servono controlli meno pesanti"

Sulla Corte dei Conti "non si tratta diun colpo di spugna, al contrario". Il punto è che "servono controlli meno pesanti, meno oppressivi perché da parte degli amministratori c'è spesso la paura di firmare" i documenti "perché poi arriva la Corte dei Conti, la procura. Questo è un problema che esiste". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Sky TG24, parlando del Pnrr. E sul maltempo: "Entro oggi sarà chiuso il decreto e poi inviato alle Camere per essere esaminato, spero con il concorso di tutti, in tempio molto rapidi". E sul commissario: "Ho massima stima per Figliuolo, ma per adesso non posso dare avvio al totonomi, sarebbe scorretto. La decisione la prenderà il Consiglio dei ministri. Con tutto il rispetto in questo momento non è tanto fondamentale capire chi farà il commissario, ma in che modo spendere i soldi e velocemente. Su chi farà il commissario ragioneremo dopo, senza politicizzare questo problema, è l'ultima necessità per l'Emilia Romagna e il Paese". (MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA - LA VISITA DI SERGIO MATTARELLA)