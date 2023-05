Alluvione Emilia Romagna, cala livello allerta. Oggi arriva Mattarella

Dopo quasi venti giorni dalla devastante alluvione, ieri è stata la prima giornata di allerta gialla nei territori colpiti. Si guarda alla ricostruzione e Bonaccini chiede che "la scelta del commissario non sia un calcolo elettorale". Oggi arriva nelle zone allagate il presidente della Repubblica, che ieri ha ricevuto dal Papa il Premio Paolo VI, e ha deciso di destinare la somma collegata al riconoscimento alla comunità Giovanni XXIII per le case di accoglienza colpite dall’alluvione ascolta articolo Condividi

Sulla Romagna non piove più da alcuni giorni, ma solo da ieri l’allerta meteo è scesa al colore giallo, dopo un mese trascorso quasi interamente in allerta arancione o rossa (LO SPECIALE). Mentre prosegue la conta dei danni e si pensa alla ricostruzione (COME POSSONO ESSERE USATI I FONDI DEL PNRR), oggi arriverà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui visita partirà da Modigliana, una delle realtà più piccole ma anche una delle più danneggiate. In mattinata il Capo dello Stato raggiungerà il borgo dell'Appennino forlivese dove lo attenderanno il sindaco e i cittadini, poi sarà a Forlì, per incontrare i volontari che hanno lavorato nell'emergenza e la giornata si concluderà nel pomeriggio con i sindaci del territorio a Faenza, dove l'acqua del Lamone ha invaso varie zone del centro storico, nella notte tra il 16 e il 17 maggio. Ma nel corso della giornata ci saranno altre tappe e incontri con la popolazione: probabilmente Cesena, Lugo, Ravenna. Ieri Mattarella ha annunciato che devolverà la somma legata al Premio Paolo VI alla Comunità Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel Riminese, e alle sue case di accoglienza colpite dalle alluvioni.

La situazione a Conselice Sta lentamente tornando sotto controllo anche la situazione di Conselice, il paese del Ravennate diventato uno dei simboli della catastrofe perché, per giorni, non si è riusciti a liberare dall’acqua gran parte del paese, provocando un ristagno che ha anche creato preoccupazioni per la salute pubblica. La situazione non è ancora del tutto risolta, ma in miglioramento: circa 50 idrovore stanno cercando di convogliare l'acqua nei canali di bonifica che sfociano nel Reno. I provvedimenti di evacuazione emessi dal Comune stanno restringendo il proprio perimetro e si è cominciato a fare quello che, già da oltre una settimana, si è cominciato a fare negli altri luoghi alluvionati: spalare il fango, rientrare nelle case, smaltire montagne di rifiuti. Intanto sono confortanti i primi risultati dei controlli svolti dall'Arpae, l'agenzia regionale di protezione ambientale, sulle acque depositate nelle vicinanze delle aree industriali colpite dagli allagamenti: nessun inquinamento ambientale è stato infatti rilevato nei pressi dell'Officina dell'ambiente, importante stabilimento produttivo di Conselice. L'attenzione resta alta, con nuovi prelievi che interessano altri siti produttivi. vedi anche Acqua e fango in Emilia-Romagna: ecco quanto ci vorrà per aspirarli

Diminuiscono gli sfollati Oggi, con l'avvicinarsi dell'inizio ufficiale della stagione turistica, l'Arpae farà anche il monitoraggio delle acque di balneazione in 98 punti della riviera adriatica: da queste analisi si attendono risultati confortanti, anche in virtù della campagna lanciata da ministero e Regione per convincere i turisti a non rinunciare alle vacanze sul litorale romagnolo. Diminuisce anche il numero delle persone che sono state costrette a lasciare le proprie case. Quelle accolte nei centri d'accoglienza messi a disposizione dai Comuni o in alberghi sono infatti 1.128, circa 200 in meno di 24 ore prima. È tornata in funzione la ferrovia Bologna-Rimini e sono state riaperte alcune importanti vie di comunicazioni stradali chiuse nella scorse settimane, ma in tutta la Regione sono centinaia le strade comunali e provinciali ancora chiuse alla circolazione. Molte di queste andranno ricostruite. Senza contare il dissesto che ha colpito l'Appennino: al momento si confermano 758 frane principali monitorate, oltre a migliaia di micro-frane attive. vedi anche Alluvione Emilia-Romagna, contributo sfollati: come fare domanda

Presto le norme sulla ricostruzione e il commissario Il governatore Bonaccini chiede che "la scelta del commissario non sia un calcolo elettorale. Dalla Ue ci aspettiamo centinaia di milioni, hanno preso un impegno preciso”. Il governo lavora da giorni ad un piano che potrebbe approdare nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri, in vista della nomina del nuovo commissario che prenderà in mano il dossier della fase 2 in Emilia Romagna. Si pensa a una struttura nazionale per la ricostruzione, con una persona al comando che possa riuscire a gestire, alla stregua di un piccolo dicastero, i fondi nazionali, europei e del Pnrr per la ricostruzione delle aree colpite dal dissesto idrogeologico. Il progetto non dovrebbe essere affidato allo stesso Bonaccini, come lascia intendere Antonio Tajani, secondo il quale servirà "una persona che possa dedicarsi a tempo pieno". Contemporaneamente si lavora a una mediazione che non scontenti nessuno, in primis i territori: "Sto predisponendo un progetto di legge che sottoporrò al Cdm, secondo cui il commissario, anche non dovesse essere il presidente della Regione, non nel caso specifico ma parlo in generale perché il progetto per noi è un modello nazionale, dovrà essere approvato dal governatore, che ha una competenza concorrente in materia", spiega Musumeci. Tra gli ultimi papabili ci sarebbero Bertolaso e Figliuolo, nomi che dimostrano la necessità di una figura tecnica che abbia capacità amministrative. vedi anche Emilia Romagna, Salvini: "Prima si nomina il commissario meglio è"