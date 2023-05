Nuovo polo Amazon a Jesi, Urso: una svolta per il made in Italy

Il nuovo centro di distribuzione di Amazon porterà mille nuovi posti di lavoro nelle Marche. "Un dato sicuramente rilevante a cui si aggiunge il supporto alle nostre imprese a incrementare le esportazioni” dichiara il ministro del made in Italy ascolta articolo Condividi

Nuovo polo di Amazon a Jesi, in provincia di Ancona. Un importante investimento che crea occupazione con mille posti di lavoro in più. “Ma è anche una vetrina dell'Italia per tante piccole e micro imprese, che potranno incrementare le proprie esportazioni, e quindi crescere sui mercato europei e internazionali” . Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo centro di distribuzione Amazon nella città marchigiana.

Urso: un importante investimento nel made in Italy Secondo il ministro Urso si tratta di una svolta per il Made in Italy e annuncia: "Tra pochi giorni presenterò in Consiglio dei ministri la legge quadro sul made in Italy, che istituirà un fondo sovrano per le filiere nazionali e il liceo del made in Italy, per formare le competenze, le professionalità e i mestieri che servono alle nostre aziende per competere meglio nel mondo". Il ministro citando i dati Ocse aggiunge "l'Italia cresce più di tutti" poi conclude: "Sono felice di essere qui con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, con tutto il sistema delle Marche, per dare un segnale di fiducia alle imprese che hanno fiducia nel loro lavoro e nelle loro produzioni".

Amazon in Italia Dal suo arrivo in Italia nel 2010, Amazon ha raggiunto i 18 mila posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 4.000 solo nel 2022, e investito oltre 12,6 miliardi. Numeri importanti. Secondo uno studio di The European House - Ambrosetti, che ha preso in esame le grandi imprese italiane, Amazon è l'azienda privata che ha creato più posti di lavoro in Italia negli ultimi 10 anni in termini assoluti. "Negli ultimi dieci anni abbiamo sostenuto investimenti significativi in tutto il Paese, dal Veneto alla Sicilia, passando per l'Umbria, il Lazio, l'Abruzzo, la Puglia, la Campania e la Sardegna" ha dichiarato Stefano Perego, vicepresidente Amazon North America, Europe & Global Operations.