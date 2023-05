Intelligenza artificiale, Bill Gates: "IA sconvolgerà Google e Amazon"

L’ intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo e aziende come Google e Amazon non saranno più le stesse. A dirlo è il fondatore di Microsoft Bill Gates durante un evento Goldman Sachs e SV Angel. "Sarà uno sconvolgimento epocale: chiunque realizzerà per primo un assistente personale con intelligenza artificiale farà sì che nessuno andrà più su un motore di ricerca, su un sito di produttività, su Amazon". Secondo il fondatore di Microsoft infatti l'impatto di una tale novità sarà così forte che la prima azienda a svilupparlo avrà un vantaggio sui concorrenti.

L'assistente "artificiale"

Gates sostiene che una tale figura potrà comprendere le esigenze e le abitudini di una persona e la aiuterà a "leggere le cose che non hai tempo di leggere". Ma chi sarà a vincere questa corsa verso un obiettivo così rivoluzionario? C'è un 50% di possibilità che a idearlo sarà o una startup oppure un gigante della tecnologia, sostiene Gates: "Sarei deluso se Microsoft non entrasse in questo filone di business, ma sono impressionato da un paio di startup, inclusa Inflection.AI", ha aggiunto, precisando che passerà però ancora molto tempo perché questo assistente "artificiale" possa entrare a far parte della normale struttura delle aziende. Intanto - secondo Gates - si continuerà a incorporare le cosiddette tecnologie di intelligenza artificiale generativa simili al popolare ChatGPT di OpenAI nei propri prodotti.