Il giro di vite, previsto dalla legge di Bilancio, ha avuto il via libera dell’Agenzia delle Entrate per diventare definitivamente operativo il 16 maggio scorso. Il titolare di una partita Iva ritenuta sospetta ora dovrà quindi dimostrare in presenza la solidità imprenditoriale della sua attività. Chi non supererà l’esame si vedrà cancellare la sua partita Iva oltre ricevere una multa di tremila euro

