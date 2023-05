5/10 ©IPA/Fotogramma

E ancora, per l’acquisto dei Btp Valore non sono previste commissioni. C’è però un investimento minimo sotto cui non si può scendere, fissato a mille euro, mentre non si parla di un tetto all’acquisto. Anche sul rendimento di questi titoli di Stato si applicheranno sia la classica tassazione agevolata al 12,5% che l'esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà