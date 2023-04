Btp Green, record di richieste per i titoli con scadenza 2031

8/9 ©IPA/Fotogramma

COME FUNZIONA L’EMISSIONE - A discrezione del Tesoro e in base alle condizioni del mercato, i Btp Green potranno essere emessi tramite sindacato di collocamento (come in questo caso) oppure tramite asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa. In quest’ultimo caso, ciascun decreto di emissione descriverà nel dettaglio le caratteristiche dell’emissione e i termini del collocamento supplementare riservato agli Specialisti in titoli di Stato