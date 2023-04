Nuovo Btp Green a 8 anni: cos’è e cosa sapere

1/10 ©IPA/Fotogramma

È in arrivo un nuovo Btp Green a 8 anni. Lo ha annunciato il ministero dell'Economia e delle Finanze sottolineando che "la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato". Il mandato per il collocamento sindacato del nuovo Btp Green con scadenza 30 ottobre 2031 è stato affidato a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bnp Paribas,BofA Securities Europe, Crédit Agricole e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese

