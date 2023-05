Dal Mef il nuovo Btp Valore per i piccoli risparmiatori: cosa sapere

Btp Valore: come funziona

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottolineato, in una nota, che questa “nuova famiglia di titoli di Stato è dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini”, ovvero il cosiddetto mercato retail, e che la “prima emissione avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata". Il “Btp Valore”, come detto, prevede anche un premio fedeltà per i risparmiatori che lo deterranno fino alla scadenza. Per quanto riguarda le cedole, il Mef ha riferito che saranno periodiche e calcolate in base a dei tassi prefissati crescenti nel tempo, specificati il 1° giugno prossimo insieme al codice ISIN che identifica il titolo. Inoltre, non sono stati pensati tetti o riparti all'emissione e, allo stesso tempo, sono state snellite le modalità di sottoscrizione in paragone alle aste tradizionali.

Gli altri dettagli

Il Mef ha confermato, ancora, che il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori retail e senza commissioni. L’investimento parte da un minimo di 1.000 euro con la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto dopo essersi rivolti al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto titoli o attraverso il proprio home banking, qualora abilitato alle funzioni di trading sul web. Anche in questo caso verrà applicato sul rendimento la classica tassazione agevolata per i titoli di Stato, pari al 12,5%, oltre che l'esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà. Per chi sottoscriverà il titolo, varrà sempre la possibilità di cedere interamente o in parte il titolo prima della scadenza. Tutte le informazioni necessarie saranno disponibili sul sito del Mef (www.mef.gov.it) oltre che sul portale del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico (www.dt.mef.gov.it/debitopubblico).