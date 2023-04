La stagione della dichiarazione dei redditi sta per aprirsi: tra pochi giorni si potrà consultare la propria cartella precompilata ma soltanto dall’11 maggio la si potrà modificare e inviare all’Agenzia delle Entrate. Per chi non avesse dimestichezza con il web è possibile delegare una persona di fiducia, che si occuperà di tutte le incombenze fiscali per un periodo di tre anni