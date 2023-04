9/9 ©Ansa

Riguardo all’inflazione, l’Istat calcola che quella acquisita per il 2023 arriverebbe a +5% per l’indice generale e a +4% per la componente di fondo. Per l’Ipca, invece, al netto dei beni energetici, la previsione, diffusa lo scorso giugno, per questo triennio è del +2,6% per il 2023, del +1,7% per il 2024 e del +1,7% per il 2025, quindi il 6% nel triennio. In giugno verrà poi resa nota la prossima previsione

Istat, inflazione in Italia rallenta a marzo 2023: 7,6% su base annua