Chi è Flavio Cattaneo, ad di Enel e marito di Sabrina Ferilli

Flavio Cattaneo è stato nominato dal Ministero dell’Economia e della Finanza (Mef) nuovo amministratore delegato di Enel. Per il manager, che attualmente è vicepresidente esecutivo di Italo-Ntv, si tratta di un ritorno al mondo dell'energia dopo la sua esperienza come ad di Terna tra il 2005 e il 2014. Oltre al settore energetico, vanta una consolidata esperienza nella gestione di grandi società industriali – sia nel settore privato che in quello pubblico – operanti nelle costruzioni, comunicazioni, infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni