5/10 ©IPA/Fotogramma

Sono infatti ancora aperte le domande per ottenere i 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti che non sono in regime di partita Iva. Lo scorso dicembre, un decreto interministeriale ha portato al 30 aprile 2023 la possibilità per questi lavoratori di presentare apposita domanda e di ricevere i 150 euro insieme al bonus 200 euro

Bonus 200 euro, chi non ha partita Iva può richiederlo entro il 30/4