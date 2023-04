Ponte sullo Stretto, lavori al via entro l’estate 2024: cosa sapere

7/9 ©LaPresse

LA SOCIETÀ – A sovrintendere i lavori ci sarà la società Stretto di Messina che, dopo essere stata in liquidazione, tornerà in bonis e si trasformerà in una società in house. L’assetto societario prevede la partecipazione di Rfi, Anas, delle Regioni Sicilia e Calabria e per una quota non inferiore al 51% di Mef e Mit

Salvini: "Ponte sullo Stretto? Niente rischi in caso di terremoto"