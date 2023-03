La posa della prima pietra entro due anni e il ponte sullo Stretto operativo dopo "cinque anni dall'inizio della costruzione, che prevediamo nell'estate del 2024", spiega il ministro Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa su RaiUno. "Gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra. Perché farlo? Primo: perché a ponte fatto e ad alta velocità completata sia in Sicilia che in Calabria, Palermo-Roma si farà in cinque ore e mezza in treno rispetto alle 12 ore di oggi".