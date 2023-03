Live In Napoli, punti di forza e cambiamenti dell'economia italiana

Punti di forza, strade da percorrere con la solidità delle radici del presente e lo sguardo al futuro, strategie da portare avanti con un faro sempre puntato sul territorio. Il panel dedicato all'economia a Live In Napoli sarà l'occasione per riflettere sul modello italiano. Tra i temi sul tavolo ci sarà spazio per le piccole medie imprese, per ragionare sui modelli di successo e capire quali possono essere invece i casi destinati al fallimento. Si parlerà di aziende familiari, alle prese tra green e transizione digitale, per aggiungere poi al dibattito il tema del territorio. L'economia dei distretti resta uno dei nostri punti di forza? E poi, la globalizzazione è arrivata al capolinea o sta solo cambiando pelle? Queste alcune delle domande a cui si cercherà di dare una risposta con gli ospiti presenti al panel: Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo e Fabio Corsico, direttore del Master di gestione delle imprese familiari della Luiss.

L’appuntamento è per sabato 1 aprile, a partire dalle 10.30 a condurre il giornalista di Sky TG24 Andrea Bignami.