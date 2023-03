Tornano i timori dei mercati sui titoli bancari, crolla Deutsche Bank

Tutte le più importanti Piazze del Vecchio Continente, a contrattazioni aperte, sono in rosso. Pesa la situazione del settore bancario, con Deutsche Bank che in mattinata è arrivata fino a -15%, per poi risalire a -10%, toccando i minimi da ottobre 2022 ascolta articolo Condividi

Giornata negativa per le Borse europee, che vanno in rosso seguendo il tonfo delle banche. Non si salva nessuna delle più grandi Piazze nel Vecchio Continente: vanno giù Milano (-2,5%), Madrid (-2,6%), Francoforte (-2,2%), Parigi (-2,1%) e Londra (-1,9%). I listini non sono solo appesantiti dalle banche (-5,3%), ma anche dall'energia (-4,2%), con il petrolio in picchiata.

Le Banche vedi anche Crisi banche, ecco i beni rifugio più sicuri, dall’oro ai bitcoin Lo scivolone più grande nel settore bancario per ora è quello di Deutsche Bank, che in mattinata è già crollata fino al -15% per poi risalire a -10%, a 8,06 euro. Le azioni della banca tedesca hanno così toccato il livello minimo da ottobre del 2022. A Zurigo, Ubs e Credit Suisse calano dopo la notizia che il dipartimento di Giustizia americano starebbe indagando per accertare se abbiano o meno aiutato oligarchi russi a evadere le sanzioni. Ubs cede il 7,6% a 16,53 franchi svizzeri e Credit Suisse è in calo dell'8,3% a 0,7 franchi. In Italia, Banco Bpm, Mps e Bper perdono oltre il 6%, Unicredit il 5,1% e Intesa il 4%.

Le Borse asiatiche vedi anche Credit Suisse, cosa succede dopo il salvataggio da parte di Ubs Anche in Asia, dove la situazione è migliore, le Borse hanno comunque chiuso generalmente deboli, appesantite dall'andamento negativo del comparto finanziario. Lieve flessione per Tokyo (-0,13%) e per Seul (-0,4%), indizi contrastanti dalla Cina (l'indice Composite di Shanghai cedeva lo 0,64%, scivolando a 3.265,65 punti, mentre quello di Shenzhen saliva dello 0,25%, portandosi a quota 2.116,77). Meglio Mumbai, a +0,2%.