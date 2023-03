Inps, nel 2022 oltre 377mila licenziamenti economici: +41%

Economia

Lo ha segnalato il Randstad workmonitor, uno studio realizzato da Randstad in 34 Paesi del mondo che ha coinvolto 1.000 lavoratori dipendenti di età compresa tra 18 e 67 anni in Italia (35mila a livello globale) sulle ultime tendenze legate al mondo del lavoro

Secondo quanto emerso, dunque, il 29% dei dipendenti in Italia preferirebbe la settimana corta. Il 9% invece ha espresso preferenza per il lavoro in orari tradizionali, ma in giorni diversi rispetto alla tradizionale settimana lavorativa