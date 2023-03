Inflazione, Bank of England alza i tassi d'interesse al 4,25%

La situazione

Gran Bretagna, scaffali vuoti per carenza di frutta e verdura. LE FOTO

La decisione della Bank of England di rialzare i tassi dal 4% al 4,25%, con un aumento di un quarto di punto, era attesa dopo quella di Fed e Bce, ma soprattutto dopo il dato di ieri sul rimbalzo a sorpresa dell'inflazione nel Regno Unito a febbraio al 10,4% (contro il 10,1 di gennaio). Stando alle indicazioni rese note ieri dell'Office for National Statistics britannico (Ons), la ripresa dell'inflazione, al livello tuttora più elevato all'interno del G7, è stata frutto di un'ulteriore ascesa delle bollette dell'energia del 26,6%, ma in particolare di nuovi rincari mensili di portata imprevista sui generi alimentari: aumentati fino ad oltre il 18%, anche per effetto della penuria delle settimane scorse in molti supermercati di pomodori e altre verdure importante di solito in inverno sull'isola dal Nordafrica o dal sud della Spagna, con effetti pesanti su milioni di famiglie. A partire dalle più svantaggiate, come dimostra il parallelo incremento di coloro che hanno dovuto ricorrere all'aiuto delle cosiddette Banche del Cibo, o Food Banks, salito a un 3% della popolazione secondo alcune stime.