3/8 ©IPA/Fotogramma

Pur non avendo indicazioni su come la Fed intende muoversi, ieri le piazze finanziarie hanno avuto una giornata positiva, spinte da un ritrovato ottimismo sul settore bancario dopo le nozze fra Credit Suisse e Ubs e la disponibilità degli Stati Uniti a intervenire per proteggere le banche piccole se ce ne sarà bisogno. Oggi invece le Borse europee si mostrano prudenti in mattinata

Chiusura Silicon Valley Bank, le decisioni di Fed e Bce sui tassi possono cambiare?