Bonus bollette, verso misure selettive basate sui consumi: le ipotesi

A fine marzo scadono gli sconti per aiutare famiglie e imprese contro l'impennata del prezzo dell’energia. Non si sa ancora se saranno prorogati oltre il termine. Ma il governo sta lavorando ad alcune modifiche: previsto un Cdm in settimana. La sottosegretaria Savino: “Aiuti legati a consumi, in modo da premiare le famiglie che risparmiano. Pensiamo di individuare una soglia limite di riferimento per il costo di gas ed energia oltre la quale far scattare lo sconto fiscale”. Pichetto: serve cautela