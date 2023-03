8/8 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda il piano mobilità, è stata definita la presentazione delle domande. Per i docenti finestra temporale dal 6 al 21 marzo, dal 17 marzo al 3 aprile per il personale Ata e dal 9 al 29 marzo per gli educatori. La pubblicazione dei movimenti è fissata per i docenti al 24 marzo, per gli educatori al 29 maggio, per gli Ata all’1 giugno. Le ordinanze ministeriali dovrebbero arrivare a breve ma i sindacati per ora non hanno firmato alcun documento

Scuola, il ministro Valditara spinge sui docenti tutor: chi sono e cosa faranno