Valditara: “La vera sfida è pagare di più tutti gli insegnanti”

Lo ha riferito il ministro dell'Istruzione e del Merito, nel corso di un intervento televisivo. "Con 1.500 euro un professore non riesce a vivere, né ci riesce con 1.300 euro un docente di scuola primaria. Il tema è come trovare risorse per far sì che tutti gli insegnanti, dal sud al nord, vengano pagati di più", ha spiegato

La ricerca delle risorse

approfondimento

Stipendi differenziati ai prof, Valditara riapre dibattito

Il tema, secondo il ministro, è che vanno individuate altre fonti di finanziamento per rimpolpare le buste paga degli insegnanti, a prescindere che lavori a Milano o a Palermo. "Con 1.500 euro”, ha riconosciuto Valditara intervenendo ad “Omnibus” su La7, “un professore non riesce a vivere, né ci riesce con 1.300 euro un docente di scuola primaria. Il tema è come trovare risorse per far sì che tutti gli insegnanti, dal sud al nord, vengano pagati di più", ha ribadito. Rivendicando poi le azioni attuate dal governo Meloni a favore dei docenti. "Nell'ultimo contratto noi abbiamo fatto l'aumento più alto. Semmai la sfida, adesso, è capire come fare per far sì che i lavoratori che vivono nei territori dove il costo della vita è più alto, al nord, al centro o al sud, non siano penalizzati". E trovare le risorse, ha spiegato ancora Valditara, è un impegno che va anche oltre i confini italiani: "Noi dobbiamo lanciare questa grande sfida, che ho portato anche a livello europeo parlandone con la commissaria all'Istruzione Mariya Gabriel, perché il problema non è solo italiano. La vera sfida è trovare ulteriori forme. Lo Stato deve fare la sua parte, ma poi dobbiamo trovare altre risorse". Una precisazione, poi, in conclusione. "Il contratto nazionale non verrà toccato, né questa è una richiesta delle Regioni".