Stipendi differenziati per i prof, Landini: "No a gabbie salariali"

Landini: "Una follia ritornare alle gabbie salariali”

Non alle differenziazioni salariali, sì ad un aumento dello stipendio per tutti i professori. Lo ha affermato a Perugia il segretario generale nazionale della Cgil, Maurizio Landini. “Credo che tornare a una differenziazione di gabbie salariali come c'era cinquant'anni fa sia una follia” ha ribadito il sindacalista. “Il nostro Paese è già abbastanza diviso non ha bisogno di aumentare le divisioni”. Poi in merito ai contratti pubblici scaduti da anni il sindacalista ha dichiarato: “ bisogna che il governo metta dei soldi che non ha ancora messo” perché i salari, per Landini, devono aumentare per tutti. "L'Italia - ha proseguito - è il Paese che ha i salari più bassi d'Europa”. Un altro tema che secondo Landini, va affrontato è quello di ridurre la tassazione sugli stipendi perché è uno degli strumenti per aumentarli. "Questo governo, di cui il ministro fa parte, non lo sta facendo" ha commentato Landini per poi aggiungere: "In Italia l'Irpef la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati e la manovra che è appena stata fatta dal governo in realtà non ha agito in questa direzione ma ha fatto condoni fiscali”. Per Landini la strada da prendere è quella di una vera lotta all'evasione fiscale “quella di ridurre la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati” ha concluso Landini.