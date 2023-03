2/13 IPA/Ansa

ASSEGNO UNICO – Cambiano i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i componenti del nucleo familiare a carico, a causa dell’introduzione nel sistema dell’Assegno Unico Universale, erogato a partire dal marzo 2022. Da quella data non hanno più efficacia le detrazioni per figli a carico minori di 21 anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, oltre che per i contribuenti con più di tre figli a carico. È anche abrogata la detrazione per famiglie numerose, con almeno quattro figli

