6/8 ©Ansa

IL FUTURO – Come prevede lo studio predittivo condotto da EY, con ManpowerGroup e Sànoma Italia, in un contesto sempre più polarizzato ci sarà una dicotomia sempre più marcata tra professioni in crescita e in decrescita. Ci saranno maggiori opportunità per le professioni ad alta qualifica, a discapito delle medie e delle basse, capovolgendo in modo definitivo il trend che vedeva un aumento maggiore delle professioni a qualifica bassa

Aziende, previste 504mila nuove assunzioni nel 2023