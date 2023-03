Bonus vacanze 2023, pubblicati bandi Inps per studenti: cosa sapere

7/9 ©IPA/Fotogramma

DOCUMENTI - Oltre a questi requisiti, è poi fondamentale aver presentato la DSU per l’ottenimento del modello ISEE, essenziale, per alcuni bandi, per definire il valore del contributo. Maggiori e specifiche informazioni si possono avere consultando ogni bando singolarmente, anche per avere chiarezza sull'entità dei contributi disponibili