4/13 ©Ansa

L’ultimo decreto flussi, approvato dal governo Meloni, ha stabilito l’ingresso per 82.705 lavoratori, stagionali e non, di cui una quota riservata a 30.105 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale per cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria

I 25 lavori più ricercati in Italia: la classifica