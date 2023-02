Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, oggi nei palazzi europei per una serie di incontri, ha parlato di diversi temi. Sull’immigrazione dice: “Noi non siamo contro i flussi ma siamo contro l’illegalità. Più partenze vuol dire più morti, Italia ha fatto tutto quello che poteva fare, lo dicono numeri”. Poi spiega che sul dossier siccità “c'è ipotesi commissario”. E sul Made in Italy conclude: “Nostro sistema è stato criminalizzato in Ue” ascolta articolo Condividi

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, oggi a Bruxelles per una serie di incontri, durante un punto stampa ha parlato di diversi temi, a partire dall’immigrazione (LO SPECIALE MIGRANTI). "Noi quest'anno lavoreremo per fa entrare legalmente quasi 500.000 immigrati legali. Questo può essere organizzato anche attraverso accordi multilaterali e bilarterali per sostenere l'immigrazione legale”, ha detto. Poi ha aggiunto che "lavorare sui flussi è la strada giusta, noi abbiamo un piano flussi disatteso da anni che può essere un occasione per quelli che vogliono venire in Italia legalmente e in sicurezza”.

Lollobrigida: “Più partenze vuol dire più morti” vedi anche Naufragio Crotone, perché la barca ha scelto l’Italia e non la Grecia "Più partenze corrispondono a più morti, questo è il dato assoluto. Quindi quello che va fermato sono le partenze per fermare i morti”, ha proseguito Lollobrigida, secondo cui "l'Italia ha fatto tutto quello che poteva fare, e lo dicono i numeri. Abbiamo accolto più migranti di ogni altro, ma ora porsi è necessario porsi il problema a livello europeo, Non è possibile che una sola nazione si faccia carico del problema. L'immigrazione illegale è nemica dell'immigrazione legale, noi non siamo contro la migrazione, siamo contro l'illegalità".

Lollobrigida: “Su dossier siccità c'è ipotesi commissario” vedi anche Siccità, governo preoccupato. Si pensa a commissario e a razionamenti Il ministro si è poi soffermato sul tema della siccità, dicendo che “il governo lavora su diverse proposte di meccanismo, che può essere un commissario speciale o altra formula che permetta di superare la troppa burocrazia, poiché troppe scrivanie producono un rallentamento del tempo davanti a un problema che va affrontato subito".

Lollobrigida: sistema Italia è stato criminalizzato in Ue approfondimento Chi è Francesco Lollobrigida, nuovo ministro dell’Agricoltura Il ministro Lollobrigida a Bruxelles ha incontrato gli eurodeputati italiani con l'obiettivo di "fare il punto sui principali dossier e coordinarsi nella difesa del Made in Italy". Durante il suo meeting con la delegazione italiana degli eurodeputati all’Eurocamera, ha detto: "La ragione per la quale sono qui con voi è perché in questi mesi a causa di errori gravi il sistema Italia è stato criminalizzato o considerato attore di atteggiamenti che non sono imputabili né ai presenti né alla nostra nazione. Si è puntato l'indice nei confronti dell'Italia e credo che si debba reagire in maniera coesa. È opportuno quindi che il governo sostenga tutta la delegazione italiana in Europa in una reazione che salvaguardi l'immagine dell’Italia”. Nel corso della giornata è previsto anche un incontro con i top player del settore economico italiano “con la richiesta di avere più sostegno a livello di azione e cooperazione per il rafforzamento della nostra economia. Dobbiamo guardare anche all'esempio delle altre nazioni che si presentano ai tavoli in maniera più coesa”.