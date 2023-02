2/8 ©IPA/Fotogramma

Il requisito per ottenere il pagamento del bonus 150 euro a febbraio è la titolarità della disoccupazione a novembre 2022. L’importo non arriva nella stessa data prevista per l’accredito della Naspi o della Dis-Coll nel mese corrente

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia