10/10 ©Ansa

COSA FANNO LE COMPAGNIE PER EVITARE I RISCATTI - Anche per questo le compagnie stanno scendendo in campo con operazioni commerciali che vanno dalla riduzione temporanea del compenso trattenuto all’elargizione di extra rendimenti. Il tutto per scongiurare i riscatti ed evitare che le minusvalenze di portafoglio (stimate a dicembre in 56 miliardi per il ramo vota) possano almeno in parte diventare reali

Allianz diventa Top Partner delle Fiamme d'Oro della Polizia di Stato