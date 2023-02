3/9 ©Ansa

Il decreto attuativo è necessario: senza, per i beneficiari non sarà possibile accedere al contributo di 60 euro per l’acquisto degli abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale

Trasporti, rincari anche per bus e metro dopo autostrade e benzina: cosa sappiamo